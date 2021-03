Fiorentina, con il Benevento senza Amrabat e Kokorin. Rientrano Kouame, Castrovilli e Ribery. I convocati di Prandelli (Di venerdì 12 marzo 2021) L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Benevento. Non ci saranno Amrabat, Igor e Kokorin, mentre tornano disponibili Kouame, Castrovilli e Ribery. Questo l’elenco dei 22 convocati: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero.Attaccanti: Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: twitter Ribery L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) L’allenatore della, Cesareha diramato la lista deiper il match di domani contro il. Non ci saranno, Igor e, mentre tornano disponibili. Questo l’elenco dei 22: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero.Attaccanti:, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: twitter Ribery L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

