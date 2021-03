Fabrizio Corona, l’appello disperato di Asia Argento (Di venerdì 12 marzo 2021) Asia Argento si espone sulla questione Fabrizio Corona. Tra loro i rapporti sono buoni, visto che dopo la loro relazione nata nel 2018 hanno mantenuto un'amicizia. Anche di recente l'attrice aveva detto pubblicamente di provare molto affetto per l'ex paparazzo dei vip. In un giorno così tragicamente importante per Corona, l'attrice esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza. Commentando la vicenda che lo ha visto coinvolto in mattinata, dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano di farlo tornare in carcere. Asia Argento grida: "Giustizia per Fabrizio Corona" Asia Argento fa un appello ai suoi fan chiedendo di unirsi nella sua lotta mediatica perché sia fatta giustizia a ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021)si espone sulla questione. Tra loro i rapporti sono buoni, visto che dopo la loro relazione nata nel 2018 hanno mantenuto un'amicizia. Anche di recente l'attrice aveva detto pubblicamente di provare molto affetto per l'ex paparazzo dei vip. In un giorno così tragicamente importante per, l'attrice esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza. Commentando la vicenda che lo ha visto coinvolto in mattinata, dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano di farlo tornare in carcere.grida: "Giustizia perfa un appello ai suoi fan chiedendo di unirsi nella sua lotta mediatica perché sia fatta giustizia a ...

