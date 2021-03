Fabrizio Corona in caduta libera, ricoverato in psichiatria: il video è impressionante (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona è attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Niguarda. La notizia e i video stanno facendo il giro delle cronache via web e non solo. Nell’abitazione del re dei paparazzi erano arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura, dopo la pubblicazione del video-choc in cui si era tagliato i polsi per protestare contro i giudici che avevano deciso il suo ritorno in cella. Il video è stato rimosso dai suoi profili sociale ma le immagini del suo ricovero non sono meno drammatiche. Una volta sceso in strada, l’ex agente dei fotografi ha dato in escandescenze, palesemtne fuori di sé. Ha frantumato un vetro dell’ambulanza che lo aspettava per portarlo all’ospedale Niguarda di Milano. Ha malmenato l’agente di Polizia. Gridando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021)è attualmentenel reparto didell’ospedale di Niguarda. La notizia e istanno facendo il giro delle cronache via web e non solo. Nell’abitazione del re dei paparazzi erano arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura, dopo la pubblicazione del-choc in cui si era tagliato i polsi per protestare contro i giudici che avevano deciso il suo ritorno in cella. Ilè stato rimosso dai suoi profili sociale ma le immagini del suo ricovero non sono meno drammatiche. Una volta sceso in strada, l’ex agente dei fotografi ha dato in escandescenze, palesemtne fuori di sé. Ha frantumato un vetro dell’ambulanza che lo aspettava per portarlo all’ospedale Niguarda di Milano. Ha malmenato l’agente di Polizia. Gridando ...

