ecco cosa non si potrà fare a Pasqua

Valentina Dardari Le misure saranno valide fino al 6 aprile, periodo Pasquale compreso. Ma già si pensa di vietare anche nelle zone gialle e arancioni le visite a parenti e amici Pasqua si avvicina e con essa anche la possibilità di nuove restrizioni anche per quanto riguarda le regioni in fascia gialla o arancione. Intanto c'è da ricordare che le normative entrate in vigore il 6 marzo avranno validità fino al 6 aprile, e quindi il periodo Pasquale è compreso. Adesso però il governo starebbe pensando di limitare gli spostamenti a Pasqua anche per le zone non di colore arancione scuro o addirittura rosso. Di mezzo ci potrebbero andare le visite a parenti e amici. Le scuole Al momento, come riportato anche dalla Stampa, sono circa 6 milioni gli studenti che seguono le lezioni utilizzando la didattica a ...

