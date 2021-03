E’ Ufficiale: Tommaso Zorzi Sarà all’Isola dei famosi 2021! (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha cambiato idea e Sarà opinionista a L’isola dei famosi 2021. A quanto pare, dopo il recente rifiuto, il giovane milanese ci ha ripensato e ha deciso di sostituire temporaneamente Elettra Lamborghini. Scopriamo insieme i dettagli! Pochissimi giorni fa, si è diffusa la triste notizia dell’impossibilità di Elettra Lamborghini di essere presente in studio durante le prime puntante de L’Isola dei famosi 2021. Essendo il reality alle porte, la produzione è corsa quindi al riparo contattando Tommaso Zorzi. Le due opinioniste ufficiali infatti, sono Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma quest’ultima è risultata positiva al coronavirus e, pertanto, Sarà costretta a casa fino a quando non si positivizzerà. Per questo motivo, sono state riparte ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 12 marzo 2021)ha cambiato idea eopinionista a L’isola dei2021. A quanto pare, dopo il recente rifiuto, il giovane milanese ci ha ripensato e ha deciso di sostituire temporaneamente Elettra Lamborghini. Scopriamo insieme i dettagli! Pochissimi giorni fa, si è diffusa la triste notizia dell’impossibilità di Elettra Lamborghini di essere presente in studio durante le prime puntante de L’Isola dei2021. Essendo il reality alle porte, la produzione è corsa quindi al riparo contattando. Le due opinioniste ufficiali infatti, sono Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma quest’ultima è risultata positiva al coronavirus e, pertanto,costretta a casa fino a quando non si positivizzerà. Per questo motivo, sono state riparte ...

