Covid passaporto | spiagge bolla… È già ora di pensare alla partenza intelligente

Leggi su dire

(Di venerdì 12 marzo 2021) BOLOGNA – Con la Sardegna isola ‘bianca’, lì il Covid picchia meno ora, verrebbe da dire, “voglio andare ad Alghero…”. E in tanti lo dicono: di recente Airbnb ha osservato cosa cerca (adesso) chi aspetta l’estate e non vuole lasciarsela sfuggire. La prima e seconda meta più ‘trendy’ sono in Sardegna, la Toscana le piazza quinta e sesta, la Liguria all’ottavo, nona ancora la Sardegna e decima la Lombardia. Manca poco a primavera, Pasqua non potrà essere quell’attesa evasione liberatoria dal Covid, e c’è già grande voglia d’estate. E qualche ottimismo non manca. Predica un “sano ottimismo” il neoministro del Turismo Massimo Garavaglia: perché, dice, l’anno scorso l’estate fu quasi normale e quest’anno in più ci sono i vaccini. E proprio perché ci sono, sale la spinta a vaccinare presto gli operatori del turismo; per il settore la prossima estate suona come una ultima chiamata per risollevarsi. E i turisti? O meglio, la domanda è: se si potrà andare in vacanza, ‘come’ ci si potrà andare? Esempio: gli israeliani, già vaccinati, sanno già che potranno rilassarsi in Grecia ‘grazie’ a questo loro status. E chi il vaccino non lo ha ancora fatto?