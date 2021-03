Covid, l’avvocato delle vittime bergamasche: “Dopo un anno non è cambiato nulla” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Dopo un anno non è cambiato nulla. La gente è molto arrabbiata perché le istituzioni sono sorde. Vogliamo che le istituzioni collaborino con noi e risarciscano i familiari delle vittime di questa tragedia”: a parlare, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, è l’avvocato Consuelo Locati, coordinatrice del team di legali che assiste i familiari delle vittime del Covid a Bergamo. “La situazione di Bergamo oggi sicuramente non è paragonabile a quella della prima ondata, la vicina provincia di Brescia invece è messa molto male – ha spiegato Locati-. Questo è indicativo del fatto che non è cambiato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) “unnon è. La gente è molto arrabbiata perché le istituzioni sono sorde. Vogliamo che le istituzioni collaborino con noi e risarciscano i familiaridi questa tragedia”: a parlare, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, èConsuelo Locati, coordinatrice del team di legali che assiste i familiaridela Bergamo. “La situazione di Bergamo oggi sicuramente non è paragonabile a quella della prima ondata, la vicina provincia di Brescia invece è messa molto male – ha spiegato Locati-. Questo è indicativo del fatto che non è...

