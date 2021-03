Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 13 Marzo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Vergine oggi Venere sarà in opposizione e quindi settore emozionale non avrà proprio la meglio in questo Sabato. Bilancia la voglia di fare non mancherà e finalmente potrete approfittare di una nuova opportunità. Sagittario attenzione ai rapporti oggi perché il vostro umore non sarà affatto dei migliori. Ecco le previsioni per l’Oroscopo per il Giorno Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Vergine oggi Venere sarà in opposizione e quindi settore emozionale non avrà proprio la meglio in questo. Bilancia la voglia di fare non mancherà e finalmente potrete approfittare di una nuova opportunità. Sagittario attenzione ai rapporti oggi perché il vostro umore non sarà affatto dei migliori. Ecco le previsioni per l’per il Giorno

Advertising

pensiamocidai : @stillhoneyblue Ok grazie finalmente qualcuno che riposta cosa dicono, io non ho nemmeno ch, ti dico da #prelemi ch… - RoyalGossip2 : @pensiamocidai @n526732154 Se siamo su Twitter non siamo su CH quindi difficilmente possiamo sapere cosa dicono - writingvee : @LeFavilledress io ugualeeee mi piaceva la cosa del seguire quelli famosi, ma ovviamente poi la gente vuole parteci… - VERSACEHADID : madonna vorrei troppo abbandonare quel gruppo ma allo stesso tempo non voglio perché voglio vedere cosa si dicono d… - MiPrelemi : @n526732154 Ma cosa sta succedendo? Cosa dicono? Io sto pensando ai like cringe di pier -