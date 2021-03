Cosa cambierà con il nuovo DPCM: coprifuoco anticipato e week end in lockdown (Di venerdì 12 marzo 2021) coprifuoco anticipato, week end in lockdown e Pasqua blindata: le principali novità del DPCM che entrerà in vigore a partire da lunedì 15 marzo In giornata dovrebbe essere approvato, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute, il nuovo DPCM, resosi necessario a causa recrudescenza dell’epidemia di Covid-19. Nel frattempo fioccano le indiscrezioni sul suo contenuto: coprifuoco anticipato di 2-3 ore, weekend in lockdown, zona gialla rafforzata, Pasqua blindata. Il governo è spaccato in “aperturisti” (Lega, Forza Italia e Italia Viva), che puntano a mitigare le misure restrittive, e “rigoristi” (Pd, M5S e Leu), supportati dagli esperti; tuttavia a ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021)end ine Pasqua blindata: le principali novità delche entrerà in vigore a partire da lunedì 15 marzo In giornata dovrebbe essere approvato, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute, il, resosi necessario a causa recrudescenza dell’epidemia di Covid-19. Nel frattempo fioccano le indiscrezioni sul suo contenuto:di 2-3 ore,end in, zona gialla rafforzata, Pasqua blindata. Il governo è spaccato in “aperturisti” (Lega, Forza Italia e Italia Viva), che puntano a mitigare le misure restrittive, e “rigoristi” (Pd, M5S e Leu), supportati dagli esperti; tuttavia a ...

