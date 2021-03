Cassano: “Kessie impressionante, giocherebbe titolare anche nel Bayern e nel Barcellona” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch ha parlato Antonio Cassano, l'ex fantasista si è espresso su Kessie e sulla grande prestazione del Milan in casa del Manchester United: "Kessie mi sta impressionando. Avevo dei dubbi ma adesso sta facendo qualcosa di incredibile. Non credo che attualmente esista una squadra in cui non giocherebbe titolare. Potrebbe giocare nel Bayern e nel Barcellona senza problemi. Mi sta impressionando per qualità e quantità. Il Milan è l’italiana che più mi ha sorpreso in questa settimana di sfide europee. Si è dimostrata squadra senza grandi nomi giocando una grande partita contro la squadra che aveva vinto solo pochi giorni prima contro il City dei record" - afferma Cassano alla Bobo TV - .caption ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch ha parlato Antonio, l'ex fantasista si è espresso sue sulla grande prestazione del Milan in casa del Mster United: "mi sta impressionando. Avevo dei dubbi ma adesso sta facendo qualcosa di incredibile. Non credo che attualmente esista una squadra in cui non. Potrebbe giocare nele nelsenza problemi. Mi sta impressionando per qualità e quantità. Il Milan è l’italiana che più mi ha sorpreso in questa settimana di sfide europee. Si è dimostrata squadra senza grandi nomi giocando una grande partita contro la squadra che aveva vinto solo pochi giorni prima contro il City dei record" - affermaalla Bobo TV - .caption ...

