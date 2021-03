Canzone Segreta con Serena Rossi | parte il nuovo show di Rai1 con Serena Rossi Come funziona e i primi ospiti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 marzo 2021) Questa sera prende il via ildi. Dopo Il cantante mascherato, continuano i misteri della Rai conin onda da venerdì 12 marzo in prima serata. Al timone del programma, artista a tutto tondo, cinema, tv e musica, sembra proprio avere talento per tutto.: che cos’è esi forma in tutto di cinque serate, e “darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione“, rivela la Rai. Una serie difamosi si alterneranno nello studio di fronte a...