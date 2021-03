Boom di contagi: dal Piemonte al Lazio è allarme rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Se il tanto chiacchierato e improvviso cambio del Dpcm – per cui il Consiglio dei Ministri si appresta oggi a varare la nuova stretta necessaria al dilagare della pandemia – sembrava l’ipotesi peggiore, a tramutarlo in incubo arriva la decisione di cambio colore per molte delle regioni italiane che, in queste settimane, stanno subendo maggiormente il Boom dei contagi. A prescindere dalle nuove disposizioni, infatti – per cui si prevede l’anticipo del coprifuoco alle 20, se non addirittura alle 18, e il lockdown nei weekend, insieme a divieti più stringenti che toccheranno la settimana di Pasqua – mezza Italia si colora di rosso, sulla base del monitoraggio settimanale che registra un Rt sempre più in crescita. In particolare, Lazio, Friuli Venezia Giulia ed Emila Romagna sono le regioni in attesa del loro destino, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Se il tanto chiacchierato e improvviso cambio del Dpcm – per cui il Consiglio dei Ministri si appresta oggi a varare la nuova stretta necessaria al dilagare della pandemia – sembrava l’ipotesi peggiore, a tramutarlo in incubo arriva la decisione di cambio colore per molte delle regioni italiane che, in queste settimane, stanno subendo maggiormente ildei. A prescindere dalle nuove disposizioni, infatti – per cui si prevede l’anticipo del coprifuoco alle 20, se non addirittura alle 18, e il lockdown nei weekend, insieme a divieti più stringenti che toccheranno la settimana di Pasqua – mezza Italia si colora di, sulla base del monitoraggio settimanale che registra un Rt sempre più in crescita. In particolare,, Friuli Venezia Giulia ed Emila Romagna sono le regioni in attesa del loro destino, ...

Advertising

calabrianewsit : Boom di contagi a #LameziaTerme, 46 casi positivi - - oggitreviso : Covid, boom di contagi nell'Asolano e Pievigino a rischio 'zona rossa' - AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo lieve calo dei contagi, 338 in più. In Lombardia boom di positivi e tamponi analizzati - irpiniatimes1 : Boom di contagi in Italia, scatta il rosso per altre Regioni. Oggi la stretta sui colori - bauzian : @florabarral @SandyLombardia @EeElena60 @cleona77 Il tampone rapido è un disastro assoluto. In Veneto hanno creato… -