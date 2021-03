Bonus asilo nido 2021, per un contributo fino a 3.000 euro (Di venerdì 12 marzo 2021) È già online da qualche giorno la procedura che consente di presentare le domande per l’accesso al bonus asilo nido 2021, che spetta ai genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016. L’importo varia a seconda delle fasce di reddito in base all’Isee: l’importo dell’assegno può arrivare fino a 3mila euro (per le famiglie con Isee fino a 25mila euro). Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) È già online da qualche giorno la procedura che consente di presentare le domande per l’accesso al bonus asilo nido 2021, che spetta ai genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016. L’importo varia a seconda delle fasce di reddito in base all’Isee: l’importo dell’assegno può arrivare fino a 3mila euro (per le famiglie con Isee fino a 25mila euro).

