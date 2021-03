Bari, vendeva droga su Telegram con lo pseudonimo di «Mr Pablo Escobar»: arrestato (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche gli spacciatori si stanno adattando al periodo di pesanti restrizioni che stiamo vivendo da alcune settimane. Vendere droga ai tempi del lockdown Anche per la droga si sceglie la vendita online e i canali di comunicazione virtuali. Le misure restrittive messe in campo dal Governo Draghi e dai presidenti di Regione stanno limitando gli spostamenti dei cittadini, con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio del COVID-19. Molte attività commerciali stanno soffrendo, in attesa dei ristori economici che per ora tardano ad arrivare. Anche se non possono recriminare alcunché, le conseguenze negative dei coprifuoco e delle restrizioni in generale le stanno subendo anche le attività illegali. Il caso di «Mister Pablo Escobar» Alcune ore fa i carabinieri di Bari hanno arrestato ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche gli spacciatori si stanno adattando al periodo di pesanti restrizioni che stiamo vivendo da alcune settimane. Vendereai tempi del lockdown Anche per lasi sceglie la vendita online e i canali di comunicazione virtuali. Le misure restrittive messe in campo dal Governo Draghi e dai presidenti di Regione stanno limitando gli spostamenti dei cittadini, con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio del COVID-19. Molte attività commerciali stanno soffrendo, in attesa dei ristori economici che per ora tardano ad arrivare. Anche se non possono recriminare alcunché, le conseguenze negative dei coprifuoco e delle restrizioni in generale le stanno subendo anche le attività illegali. Il caso di «Mister» Alcune ore fa i carabinieri dihanno...

