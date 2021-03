Barbara D’Urso si commuove in diretta a Pomeriggio 5: «L’ho vista piangere in un angolo, mi si è stretto il cuore…». Gelo in studio (Di venerdì 12 marzo 2021) Barbara D’Urso si commuove a Pomeriggio 5: «L’ho vista piangere in un angolo, mi si è stretto il cuore…». Oggi, la conduttrice ha annunciato al pubblico uno stravolgimento della scaletta per un fatto appena avvenuto a Milano. A Fabrizio Corona, infatti, sono stati revocati gli arresti domiciliari e l’ex agente fotografico si è tagliato i polsi in segno di protesta. Poi, dopo una sfuriata con i poliziotti, Corona è stato trasportato all’ospedale Niguarda. L’ex re dei paparazzi ha condiviso i video concitati dell’arresto sulle stories di Instagram. E nei filmati choc, appare anche la mamma Gabriella che piange disperata. Barbara D’Urso commenta così la vicenda: «Non faremo vedere il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 marzo 2021)si5: «in un, mi si èil». Oggi, la conduttrice ha annunciato al pubblico uno stravolgimento della scaletta per un fatto appena avvenuto a Milano. A Fabrizio Corona, infatti, sono stati revocati gli arresti domiciliari e l’ex agente fotografico si è tagliato i polsi in segno di protesta. Poi, dopo una sfuriata con i poliziotti, Corona è stato trasportato all’ospedale Niguarda. L’ex re dei paparazzi ha condiviso i video concitati dell’arresto sulle stories di Instagram. E nei filmati choc, appare anche la mamma Gabriella che piange disperata.commenta così la vicenda: «Non faremo vedere il ...

Advertising

stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - stanzaselvaggia : Barbara D’Urso ha appena twittato : «@nzingaretti in un partito che tratta argomenti molto diversi tra loro hai por… - caste_stella : RT @noemi292269: In una serata: -Tommy probabile opinionista -Tommy conferma con un tweet -parpiglia lo cazzia e Tommy cancella -Frances… - Leviperedistef1 : @FelipeMaryFanti Ma ancora ascoltate questa gente ignorante che per 10 minuti da Barbara D’urso si inventano la qualunque -