“Ascoltato in procura”. Gabriel Garko davanti ai magistrati. Tutta colpa di quelle gravi frasi al GF Vip (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo scorso settembre Gabriel Garko è stato ospite del Grande Fratello Vip 2020. L’attore ed ex fidanzato di Adua del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò) era arrivato nella casa durante quarta puntata in diretta del reality condotto da Alfonso Signorini. C’era grande attesa da parte degli spettatori per ascoltare le sue parole e così è stato, perché nella casa l’attore aveva scoperchiato un vaso di Pandora facendo clamorose rivelazioni sulla sua vita lavorativa o privata oppure per dire la sua versione dei fatti circa alcune confidenze tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in cui i due attori parlavano di una presunta limitazione della loro libertà che avrebbero subito in passato.



