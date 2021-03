Alda D’Eusanio, ecco come è avvenuta l’espulsione dal GF Vip: “Dovevo sparire all’istante…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo sfogo di Alda D’Eusanio dopo l’espulsione (con effetto immediato) dal Grande Fratello Vip arriva tra le pagine del settimanale Nuovo, puntualizzando cosa avrebbe dovuto fare Mediaset e cosa – secondo lei – non ha fatto la rete per proteggerla da questa “gogna”. Alda D’Eusanio rompe il silenzio e “accusa” Mediaset La cosa che più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo sfogo didopo(con effetto immediato) dal Grande Fratello Vip arriva tra le pagine del settimanale Nuovo, puntualizzando cosa avrebbe dovuto fare Mediaset e cosa – secondo lei – non ha fatto la rete per proteggerla da questa “gogna”.rompe il silenzio e “accusa” Mediaset La cosa che più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

