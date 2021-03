Agguato nella notte | ferito 20enne incensurato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutotarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti presso l’ospedale Pineta Grande di castelvolturno. Un giovanedi 20 anni di Giugliano è arrivato al pronto soccorso,ad una gamba da due colpi di arma da fuoco. Ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, mentre era nei pressi di una fermata per autobus in via Domiziana (loc. Varcaturo – Giugliano in Campania). Questi avrebbero poi fatto fuoco. Dinamica e motivazioni da chiarire. Il giovane non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.