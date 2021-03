Via libera dell'Ema al vaccino monodose Johnson & Johnson (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione al vaccino di Johnson & Johnson. Lo comunica la stessa agenzia su Twitter. L' autorizzazione della Commissione europea seguirà a breve,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione aldi. Lo comunica la stessa agenzia su Twitter. L' autorizzazionea Commissione europea seguirà a breve,...

