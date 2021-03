Vaccino covid, Giannelli (ANP) scrive a Bianchi e Speranza: “Difformità operative fra Regioni generano disparità di trattamento” (Di giovedì 11 marzo 2021) ''I drammatici tempi che stiamo vivendo impongono l'attuazione di decise azioni di contrasto alla pandemia. Il piano vaccinale rappresenta indubbiamente lo strumento più efficace per riportare il Paese a condizioni di sicurezza e ordinarietà. Diamo atto al decisore politico di avere individuato il personale scolastico come categoria di lavoratori con priorità nel detto piano e condividiamo pienamente tale scelta''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) ''I drammatici tempi che stiamo vivendo impongono l'attuazione di decise azioni di contrasto alla pandemia. Il piano vaccinale rappresenta indubbiamente lo strumento più efficace per riportare il Paese a condizioni di sicurezza e ordinarietà. Diamo atto al decisore politico di avere individuato il personale scolastico come categoria di lavoratori con priorità nel detto piano e condividiamo pienamente tale scelta''. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - AlainMazzuno : Quando la scienza incontra la superstizione?????#AstraZeneca Bassetti: 'Vaccino covid AstraZeneca un po' sfortunato… - Joker__Reloaded : RT @LaFranci27: Gli stessi geni della virologia mediatica che ieri riuscivano a trovare una correlazione anche tra un morto affogato e il #… -