Vaccini Covid per gli over 70, in sei ore registrate 53 mila prenotazioni: si parte oggi (Di giovedì 11 marzo 2021) ...cittadini ha scelto la piattaforma on line della struttura commissariale nazionale gestita da Poste italiane ( prenotazioni.VacciniCovid.gov.it ) o il portale regionale ( www.siciliacoronavirus.it ).

