Un bel Milan la riacciuffa nel recupero: Kjaer risponde a Diallo. E’ 1-1 a Old Trafford (Di giovedì 11 marzo 2021) Parte bene il Milan nei primi 45 minuti a Manchester: le due squadre vanno al riposo sullo 0-0, ma i rossoneri hanno interpretato bene la partita con diverse trame pericolose e una buonissima personalità. Due gol annullati ai rossoneri: al 5’ a Leao, in chiaro fuorigioco, e al 12’ a Kessie – su segnalazione del Var – per aver toccato con un braccio prima di uno straordinario tiro imprendibile per Henderson. Altre chance con i rossoneri vicini al gol sono arrivate con Krunic e Saelemaekers. Il Manchester United ha avuto una sola vera occasione, ma clamorosa: è il 38’, sponda di Bruno Fernandes su angolo dalla destra, Maguire tutto solo e a porta spalancata la mette sul palo. La partita la sblocca Amad Diallo al 50?. L’ivoriano ex Atalanta, appena entrato al posto di Martial, ha lasciato subito il segno, raccogliendo di testa un bel suggerimento di Bruno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Parte bene ilnei primi 45 minuti a Manchester: le due squadre vanno al riposo sullo 0-0, ma i rossoneri hanno interpretato bene la partita con diverse trame pericolose e una buonissima personalità. Due gol annullati ai rossoneri: al 5’ a Leao, in chiaro fuorigioco, e al 12’ a Kessie – su segnalazione del Var – per aver toccato con un braccio prima di uno straordinario tiro imprendibile per Henderson. Altre chance con i rossoneri vicini al gol sono arrivate con Krunic e Saelemaekers. Il Manchester United ha avuto una sola vera occasione, ma clamorosa: è il 38’, sponda di Bruno Fernandes su angolo dalla destra, Maguire tutto solo e a porta spalancata la mette sul palo. La partita la sblocca Amadal 50?. L’ivoriano ex Atalanta, appena entrato al posto di Martial, ha lasciato subito il segno, raccogliendo di testa un bel suggerimento di Bruno ...

Advertising

capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - gabbores : @MiglioreMatteo Anche al Manchester ne mancava qualcuno dai... ma a parte quello, si vede che è un bel Milan, che s… - ItalianSerieA : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. Bel Milan. Autorevole e lucido. #ManchesterUnitedMilan - GraziaMarocco : RT @GmaHappymilan: Posso dire che bel Milan? ?????????????????????????????? - PakiRispoli : RT @CucchiRiccardo: Bravi. Bel #Milan. Gioca da 'squadra' ed è piacevole da vedere. Il gol di #Kjaer è decisivo. Non solo per il pari merit… -