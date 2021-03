Tommaso Zorzi dice “no” all’Isola dei Famosi ma (forse) ci ripensa: ecco che succede dopo il GF Vip (Di giovedì 11 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha rifiutato l’Isola dei Famosi ma (forse) non tutto è perduto per i fan. Ed infatti, Elettra Lamborghini per via del Covid (e le facciamo i nostri personali auguri di pronta guarigione) sarà assente per le prime puntate e, proprio il vincitore del Grande Fratello Vip, potrebbe prendere il suo posto. Tommaso Zorzi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 marzo 2021)ha rifiutato l’Isola deima () non tutto è perduto per i fan. Ed infatti, Elettra Lamborghini per via del Covid (e le facciamo i nostri personali auguri di pronta guarigione) sarà assente per le prime puntate e, proprio il vincitore del Grande Fratello Vip, potrebbe prendere il suo posto.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

redazioneiene : 'Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male'. Ecco cosa ha combinato @sebagazzarrini a Tommaso… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - _zorzando_ : RT @Elisa175629: Visto che c’è Roma in tendenza spammo un po’ di foto Zorzande e croccanti ?? @stefyorlando @tommaso_zorzi #tzvip https:… - letsbeetoxic : tommaso zorzi ma in treno cosa hai da fare interagisci con noi -