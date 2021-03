Testo ufficiale di “Cuore amaro” cantata da Gaia al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Cuore amaro” di Gaia, uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Gaia Data di nascita: 29 settembre 1997Nome completo: Gaia GozziLuogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia)19esima posizione “Cuore amaro” di G. Gozzi – J. Ettorre – D. Dezi – G. SpedicatoEd. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale – Milano – Roma Fedele ai miei sogniSenza paura poi di cadereFedele ai ricordiRicadereBenedico gli errori più grandiPerché ho fatto di peggio più tardiIo volevo soltanto portarmiLa giungla tra questi palazziSotto una lacrima ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” di, uno dei Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 29 settembre 1997Nome completo:GozziLuogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia)19esima posizione “” di G. Gozzi – J. Ettorre – D. Dezi – G. SpedicatoEd. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale – Milano – Roma Fedele ai miei sogniSenza paura poi di cadereFedele ai ricordiRicadereBenedico gli errori più grandiPerché ho fatto di peggio più tardiIo volevo soltanto portarmiLa giungla tra questi palazziSotto una lacrima ...

