Speravo de morì prima | Fiorella Mannoia e «questa grande pressione d’amore» per Totti

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo il coinvolgimento, doveroso, di Antonello Venditti, che per l’occasione ha intonato Grazie Roma, un altro monumento del romanismo ha voluto dire la sua. Nella nuova clip promozionale dide, diffusa nelle ultime ore, ancheha infatti deciso di “istruire” Pietro Castellitto. Chiamato a interpretare Francesco, l’attore ha dunque potuto ascoltare i preziosi consigli della cantante romana. Lontano dalla suggestiva terrazza che, nel video precedente, aveva ospitato l’autore dell’inno Giallorosso e il giovane interprete, ci troviamo in un locale. Ma quella medesima sensazione di “sacralità” rimane inalterata. Seduti al bancone, il protagonista didee la leggendaria ...

Ai loro progetti in tv: il Pupone torna protagonista condeprima , la serie originale in onda su Sky a marzo (con Pietro Castellitto nel ruolo del leggendario numero 10 della Roma); la ...Tra calcio, spettacolo e famiglia sono giorni frenetici in casa Totti: venerdì prossimo debutterà la serie 'de Mori' prima' che racconta la storia della carriera di Francesco e contemporaneamente partirà l'"Isola dei Famosi" condotta da Ilary Blasi. Oggi lui si racconta a 'Sette', in edicola domani, ...