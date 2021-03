Sorrento, Fusco: “Felice per il gol, con la Puteolana vittoria di lotta” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento – Una vittoria, quella nel recupero contro la Puteolana, che permette al Sorrento di risalire in classifica e di ritrovare il successo che mancava da quattro turni. A commentarla è l’autore del gol-partita Francesco Fusco: “Abbiamo lottato e strappato con i denti questo successo, dopo un brutto periodo e il cambio d’allenatore. Il gol? Quando possibile, cerco sempre di dare fastidio in area avversaria in occasione dei calci piazzati”. La gara – “Abbiamo cambiato modulo, passando al 4-3-3. Il primo tempo lo abbiamo giocato ad alta intensità mentre nella ripresa siamo calati ma comunque abbiamo retto trovando anche il gol, contro un avversario in gran forma che si ritrova in una posizione di classifica che non rispecchia il valore attuale della sua ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una, quella nel recupero contro la, che permette aldi risalire in classifica e di ritrovare il successo che mancava da quattro turni. A commentarla è l’autore del gol-partita Francesco: “Abbiamoto e strappato con i denti questo successo, dopo un brutto periodo e il cambio d’allenatore. Il gol? Quando possibile, cerco sempre di dare fastidio in area avversaria in occasione dei calci piazzati”. La gara – “Abbiamo cambiato modulo, passando al 4-3-3. Il primo tempo lo abbiamo giocato ad alta intensità mentre nella ripresa siamo calati ma comunque abbiamo retto trovando anche il gol, contro un avversario in gran forma che si ritrova in una posizione di classifica che non rispecchia il valore attuale della sua ...

