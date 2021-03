Roma | discarica ciclabile a Magliana

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Pneumatici, carcasse di motorini, elettrodomestici, materiali edili, mobili e rifiuti chimici si trova di tutto nella discarica a cielo aperto alla Magliana, precisamente in località Pian Due Torri. Una distesa di rifiuti pericolosi che desta preoccupazione visto che lì vicino c’è la ciclabile dove le persone si ritrovano a fare sport, un’area giochi per i bambini e a poche centinaia di metri si trova il Parco fluviale del Tevere.

Advertising

benvenutip : Oggi Ecoitaliasolidale su Il Tempo per denunciare l'enorme discarica a Roma, a La abaro-PrimaPorta - FalvoGianluca : RT @diarioromano: Largo Mazzoni, stazione Tiburtina. Alle spalle dei pullman Cotral, discarica e cattivi odori. Viene gettato di tutto a ri… - DiovmaeC : RT @diarioromano: Largo Mazzoni, stazione Tiburtina. Alle spalle dei pullman Cotral, discarica e cattivi odori. Viene gettato di tutto a ri… - battaglia_persa : RT @diarioromano: Largo Mazzoni, stazione Tiburtina. Alle spalle dei pullman Cotral, discarica e cattivi odori. Viene gettato di tutto a ri… - tbuccico69 : RT @diarioromano: Largo Mazzoni, stazione Tiburtina. Alle spalle dei pullman Cotral, discarica e cattivi odori. Viene gettato di tutto a ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma discarica

Dire

Ciò vuol dire che l'area che deve essere interessata per evitare l'inondazione del centro diè proprio quella a Monte della Diga in cui insiste l'abitato di Prima Porta - Labaro, e quindi ......le montagne per ricavare la pietra e che le ceneri dei termovalizzatori vadono in. Questo ... Aci sono alcuni di questi nuovi sampietrini? 'Adavanti all'Ospedale Sant'Eugenio c'è un ...poiché ritenuti inquinanti e così sono costretti a portarli in discarica, alla faccia della differenziata. In diversi quartieri di Roma, da Cinquina a Colli Aniene, i cittadini dopo 13 anni di una ...“L’eliminazione e la riduzione del servizio porta a porta e il ritorno alla raccolta stradale tramite i cassonetti, rappresenta un enorme passo indietro nella gestione dei rifiuti della Capitale ma è ...