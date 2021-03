Peter Burling continua a rilasciare interviste

Leggi su velaac

(Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi in un'intervista fatta al timoniere di Emirates Team New Zealand,, è emerso il solito concetto che da mesi riempie i giornali e tv locali : quello che conta è la velocità della propria barca !!! “Alla fine è sempre la barca più veloce a vincere la Coppa America, non solo chi è migliore in partenza. – riferisce il timoniere dei kiwi – Fino a mercoledì non sapevamo quanto saremmo stati veloci in gara e oggi, con una certa condizione di vento, lo sappiamo. Ci stiamo concentrando su tutti i possibili dettagli che possiamo controllare, sapendo che noi siamo migliorati e che anche Luna Rossa ha fatto lavoro di sviluppo. Lavoriamo per regatare al meglio”. Mano non farebbe meglio a concentrarsi e allenarsi nel lavoro per cui è pagato ? y key 6901ea96cb13f03d.html