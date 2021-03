Pd, verso il sì di tutte le correnti per Letta segretario (Di giovedì 11 marzo 2021) Agibilità politica e un orizzonte abbastanza lungo per cambiare davvero le cose. Ovvero: confronto interno anche duro ma basta con le logiche correntizie esasperate, e congresso (per la leadership) a tempo debito. Le quarantott’ore di riflessione che Enrico Letta si è preso per decidere se accettare la segreteria del Pd scadono venerdì mattina. Ma queste sono le due condizioni “strategiche” già veicolate al gruppo dirigente del Pd, in vista dell’assemblea di domenica. Dove si va verso un sì praticamente unitario: compresa Base Riformista, la corrente di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, e probabilmente i Giovani Turchi di Matteo Orfini, oggi fuori dagli organismi dirigenziali. Esce di scena l’ipotesi di una candidatura femminile – Debora Serracchiani ringrazia le sponsor, ma promuove Letta nel nome dell’”unità” - ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Agibilità politica e un orizzonte abbastanza lungo per cambiare davvero le cose. Ovvero: confronto interno anche duro ma basta con le logichezie esasperate, e congresso (per la leadership) a tempo debito. Le quarantott’ore di riflessione che Enricosi è preso per decidere se accettare la segreteria del Pd scadono venerdì mattina. Ma queste sono le due condizioni “strategiche” già veicolate al gruppo dirigente del Pd, in vista dell’assemblea di domenica. Dove si vaun sì praticamente unitario: compresa Base Riformista, la corrente di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, e probabilmente i Giovani Turchi di Matteo Orfini, oggi fuori dagli organismi dirigenziali. Esce di scena l’ipotesi di una candidatura femminile – Debora Serracchiani ringrazia le sponsor, ma promuovenel nome dell’”unità” - ...

