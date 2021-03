Pacevecchia | occupa abusivamente alloggio ex-IACP | denunciata 46enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento comunica che questa mattina è stata deferita all’A.G., in stato di libertà, per invasione di edificio pubblico, una signora di 46 anni, E.V., in quantova sine titulo l’di proprietà ex-sito alla Via M. Serao n. 4. La signora si è portata dietro il figlioletto di appena un anno, e il marito. La porta d’ingresso dell’appartamento risultava essere stata forzata, mentre non sono attive le utenze domestiche di acqua, luce e gas. “Ho immediatamente avvisato i servizi sociali del comune di Benevento – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – per tenere sotto controllo la situazione del minore. Ecco, subiamo ancora un’zione abusiva di undi edilizia residenziale ...