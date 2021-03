Oggi la prima Lotteria degli scontrini, ma vincere è un'impresa (Di giovedì 11 marzo 2021) Dieci premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro. Parte ufficialmente la Lotteria degli scontrini, il concorso lanciato dal governo lo scorso febbraio per incentivare l’acquisto con carte e quindi combattere l’evasione. Sono oltre 4 i milioni gli italiani che, secondo i dati del ministero dell’Economia, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla prima estrazione mensile, riservata agli scontrini emessi dall?1 al 28 febbraio. Le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni, per un totale di 535 milioni di biglietti che competeranno per i 10 premi in palio da 100mila euro ciascuno. A sperare, però, sono anche gli esercenti a cui sono riservati altri 10 premi da 20 mila euro ciascuno. La prima estrazione si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Dieci premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro. Parte ufficialmente la, il concorso lanciato dal governo lo scorso febbraio per incentivare l’acquisto con carte e quindi combattere l’evasione. Sono oltre 4 i milioni gli italiani che, secondo i dati del ministero dell’Economia, hanno richiesto il codice per poter partecipare allaestrazione mensile, riservata agliemessi dall?1 al 28 febbraio. Le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni, per un totale di 535 milioni di biglietti che competeranno per i 10 premi in palio da 100mila euro ciascuno. A sperare, però, sono anche gli esercenti a cui sono riservati altri 10 premi da 20 mila euro ciascuno. Laestrazione si ...

