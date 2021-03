«Napoli ha bisogno di una legge speciale e di un sindaco che dialoghi con Roma» (Di giovedì 11 marzo 2021) Napoli città sospesa. Tipo il caffè. Solo che anche il credito sembra essere finito. In piena pandemia, con una situazione economica già disastrata da prima, la città si ritrova senza una guida, con il sindaco de Magistris che, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria, di Napoli nemmeno parla più. Ne abbiamo discusso con Massimiliano Virgilio, scrittore e giornalista, responsabile dell’area cultura di Fanpage.it. È corretto definire Napoli come una città sospesa? «A mio avviso il sindaco de Magistris è assente ingiustificato da molti anni. Per me è diventato un fantasma già quando, durante la seconda campagna elettorale da sindaco, mandò a quel paese Matteo Renzi dal palco. Un sindaco che manda a quel paese il presidente del Consiglio, a cui ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021)città sospesa. Tipo il caffè. Solo che anche il credito sembra essere finito. In piena pandemia, con una situazione economica già disastrata da prima, la città si ritrova senza una guida, con ilde Magistris che, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria, dinemmeno parla più. Ne abbiamo discusso con Massimiliano Virgilio, scrittore e giornalista, responsabile dell’area cultura di Fanpage.it. È corretto definirecome una città sospesa? «A mio avviso ilde Magistris è assente ingiustificato da molti anni. Per me è diventato un fantasma già quando, durante la seconda campagna elettorale da, mandò a quel paese Matteo Renzi dal palco. Unche manda a quel paese il presidente del Consiglio, a cui ...

Advertising

gennaromigliore : Il presidente Fico non può rappresentare certo quella svolta riformista di cui #Napoli ha bisogno. Come Iv lavorere… - gennaromigliore : Da Fico mai una parola sul fallimento di DeMagistris: #Napoli ha bisogno di una svolta riformista - napolista : «Napoli ha bisogno di una legge speciale e di un sindaco che dialoghi con Roma» Lo scrittore Massimiliano Virgilio… - tanya1xc : RT @Carmen24583545: Ci sono dei luoghi che non hanno bisogno di parole . Sono lì a riempirti il cuore ... Sembrano nati per questo! #ILuo… - Antonel90677147 : RT @fanpage: La solidarietà nel momento del bisogno -