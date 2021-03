Napoli, 40 murales e altarini da rimuovere: via quello di Sibillo, salvo quello di Ugo Russo (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tra i 40 murales e altarini dedicati a eventi o persone riferibili alla criminalità organizzata a Napoli per i quali si intende procedere alla rimozione, non c’è quello dedicato a Ugo Russo, 15enne ucciso da un carabiniere lo scorso primo marzo 2020 mentre tentava una rapina in via Santa Lucia. Rientra invece tra i circa 40 casi monitorati l’altarino dedicato a Emanuele Sibillo, capo della cosiddetta “paranza dei bambini”, gruppo di fuoco attivo nel centro storico di Napoli nei primi anni ’10, ucciso il 2 luglio 2015 in via Oronzio Costa. Le operazioni sono scattate ieri mattina con la rimozione, affidata al Comune di Napoli con l’assistenza delle forze dell’ordine, di una scritta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tra i 40dedicati a eventi o persone riferibili alla criminalità organizzata aper i quali si intende procedere alla rimozione, non c’èdedicato a Ugo, 15enne ucciso da un carabiniere lo scorso primo marzo 2020 mentre tentava una rapina in via Santa Lucia. Rientra invece tra i circa 40 casi monitorati l’altarino dedicato a Emanuele, capo della cosiddetta “paranza dei bambini”, gruppo di fuoco attivo nel centro storico dinei primi anni ’10, ucciso il 2 luglio 2015 in via Oronzio Costa. Le operazioni sono scattate ieri mattina con la rimozione, affidata al Comune dicon l’assistenza delle forze dell’ordine, di una scritta ...

Advertising

cmariafranco : RT @rep_napoli: Napoli, Maria Franco: 'Deprimente che ci si divida sui murales: no a facili mitizzazioni' [di Conchita Sannino] [aggiorname… - rep_napoli : Napoli, Maria Franco: 'Deprimente che ci si divida sui murales: no a facili mitizzazioni' [di Conchita Sannino] [ag… - NapoliToday : #Cronaca Murales e altarini: a Napoli una 40ina sono dedicati alla camorra - anteprima24 : ** ##Napoli, 40 #Murales e #Altarini da rimuovere: via quello di #Sibillo, salvo quello di Ugo Russo **… - rep_napoli : Napoli, Maria Franco: 'Deprimente che ci si divida sui murales: no a facili mitizzazioni' [di Conchita Sannino] [ag… -