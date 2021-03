MotoGP oggi | Test Losail | orario | tv | programma | streaming FP4

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si torna in pista a(Qatar)! Prosegue, infatti, la seconda parte dei2021 riservati alla. Dopo la prima tranche disputata nello scorso weekend, team e piloti sono di nuovo in azione dalla giornata di ieri, nella quale si è disputata la terza sessione sul tracciato incastonato nel deserto vicino alla capitale Doha., dunque, si replica con la FP4, prima che domani si chiudano armi e bagagli in vista dell’avvio del campionato che, giova ricordarlo, avverrà sullo stesso tracciato qatariota con due Gran Premi uno dietro l’altro, il primo fissato per il weekend di domenica 28 marzo. La quarta giornata di lavoro sul tracciato dici darà qualche informazione più chiara sui valori in campo? Si tornerà in pista dalle ore 12.00 alle 19.00 italiane, per una mole di lavoro importante ...