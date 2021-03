Morto Lou Ottens | l’inventore delle musicacassette | suo anche il primo Cd

(Di giovedì 11 marzo 2021) Lou, ènelle scorse ore a 94 anni: suoilCd, addio all’ingegnere pionieristico. (screenshot Youtube)Lou, l’ingegnere olandese a cui è stato attribuito il merito di aver inventato la cassetta e di aver svolto un ruolo importante nello sviluppo delCD, èall’età di 94 anni nella sua casa nel villaggio di Duizel. In qualità di responsabile dello sviluppo prodotto presso Philips,ha rivoluzionato due volte il mondo della musica, ma è rimasto modesto fino alla fine. Leggi–> L’Eredità, che sfida tra Yuri e Martina: ecco chi ha vinto di più “Eravamo ragazzini che si divertivano a ...

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - brislacciata84 : RT @Agenzia_Ansa: È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono… - PalaDanyela83 : RT @Marco_dreams: E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens: è stato l’inventore negli anni '60 delle musicassette. Quanti ricord… -

Si è spento nei giorni scorsi l'inventore olandese che cambiò per sempre il modo di ascoltare la musica:Ottens aveva 94 ...PAESI BASSI - E'Ottens , inventore della musicassetta: aveva 94 anni. Deceduto nella sua casa di Duizel, nei Paesi Bassi, contribuì anche alla nascita del compact disc. Ottens era un ingegnere della Philips ...L’idea della cassetta partiva dal bisogno di trasformare gli ingombranti sistemi a nastro dell’epoca in oggetti che potessero occupare il volume di un pacchetto di sigarette o di una taschino della gi ...È morto all'età di 94 anni Lou Ottens, l'ingegnere olandese che inventò la musicassetta rivoluzionando il settore dell'ascolto domestico. Nel '79, assieme a un team di ricercatori, Ottens contribuì in ...