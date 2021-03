Morivano uno dopo l' altro Cosa è successo in vetta

(Di giovedì 11 marzo 2021) Mariangela Garofano Tamara Lunger, alpinista altoatesina, ha raccontato la terribile vicenda vissuta mentre cercava di scalare il K2: "Ho visto i miei compagni morire unol'" Tamara Lunger era partita con il sogno di diventare la prima donna a conquistare il K2 in invernale. Ma la secondapiù alta del mondo, con i suoi 8611 metri, ha deciso di non sorridere a lei e ai suoi compagni di spedizione, tramutandosi in tragedia. Come si legge su Il Corriere della Sera, laviene conquistata il 16 gennaio da 10 alpinisti nepalesi, ma nelle stesse ore il basco Sergi Mingote, compagno di spedizione di Tamara, perde la vita. “Era a 40 metri”, ricorda Tamara in una toccante intervista per L’Avvenire, "ma ero terrorizzata dalla prospettiva di vederlo martoriato. Non ho potuto fare ...

Advertising

Cirimbriscola_ : Scusate, sicuramente sono io che non capisco un cazzo, ma mi spiegate chemminghia di senso hanno queste cose? Tama… - FilippoZPCaruso : @socrate114 @rudemedur @marco_gervasoni @Paolo_Bargiggia Ho fatto lo scientifico. L'ho letto e studiato: il terrore… - Patrizi66121917 : Qualcuno deve pagare, nel corso delle inchieste sta emergendo uno scandalo vergognoso, mentre molte persone morivan… - parentz_ : @nargillos io dagli spermatozoi ?? mentre morivano e ne rimaneva solo uno si ascoltavano torna a casa?? - n_e_s_s_uno : RT @03Ginevra: Ne morivano così tanti che non li si piangeva più. M. Duras Una diga sul Pacifico —— Arturo Zavattini Tailandia 1956 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Morivano uno

il Giornale

Molti, da tutte e due le parti, ma sembrava più dalla parte degli italiani. Saturnino era ... ma per Saturnino fu come se si fosse predisposto a scenderescalino quando invece non c'era. ...In quel tempo, non troppo lontano, a me un boccone e quindi per esatta scienza matematica a te... ma chissà se fra i bambini, i più piccini e i meno combattividi stenti, come i pulli ...Tantissimi tifosi sono scesi in piazza per chiedere giustizia sulla morte di Diego Armando Maradona, presenti anche le figlie ...Il mondo, musicale e non, di Lucio Dalla è una continua scoperta. Anche a nove anni dalla sua morte. Aneddoti, storie, materiale inedito o recuperato dai cassetti non smettono di scrivere la storia di ...