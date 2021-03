Luciano Canfora | L' ultima metamorfosi del Pd | portaborse di Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) Professor, lei nel suo ultimo librosi chiede perché la sinistra si vergogni delle sue origini e da questa rinuncia alla critica dell’esistente fa discendere l’assenza dell’anima di oggi. Scriviamo l’ultimo capitolo del libro, sull’attuale crisi del Pd. Ringrazio per questa considerazione delle mie capacità profetiche, cercherò di essere all’altezza. La premessa è già contenuta nella diagnosi fatta in questi giorni da Arturo Parisi. Il Pd è diventato un oggetto subalterno a qualunque interlocutore lo porti al governo. Game over. Completata la. Beh. È un oggetto “governistico” che non ha un rapporto con una base intesa non come un mero serbatoio di voti, ma come popolo dentro cui trovare una identità. Credo che il Pd non abbia sezioni, una struttura territoriale degna di questo ...