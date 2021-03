LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: ritmo blando del plotone. Il gruppo resta compatto (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 14.03 Il gruppo è ora a La Voulte-sur-Rhône, roccaforte del rugby, patria dei fratelli Camberabero, che vinse il campionato di Francia nel 1970. 13.56 Unico momento di vitalità in gruppo, lo sprint intermedio. A.S.O./F. Boukla #ParisNice #PrixAntargaz pic.twitter.com/8aBWddgoTI — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) March 11, 2021 13.51 Il ritmo di corsa è stato sin qui estremamente basso tanto vista l’assenza di difficoltà altimetriche. 13.44 La velocità media nella seconda ora di tappa è stata di 32,8 km/h per una velocità media complessiva di 32,3 km/h. 13.37 La situazione è praticamente bloccata al momento con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 14.03 Ilè ora a La Voulte-sur-Rhône, roccaforte del rugby, patria dei fratelli Camberabero, che vinse il campionato di Francia nel 1970. 13.56 Unico momento di vitalità in, lo sprint intermedio. A.S.O./F. Boukla #ParisNice #PrixAntargaz pic.twitter.com/8aBWddgoTI — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) March 11, 2021 13.51 Ildi corsa è stato sin qui estremamente basso tanto vista l’assenza di difficoltà altimetriche. 13.44 La velocità media nella seconda ora diè stata di 32,8 km/h per una velocità media complessiva di 32,3 km/h. 13.37 La situazione è praticamente bloccata al momento con il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quinta tappa in DIRETTA: nuova sfida per i velocisti Nizzolo ci prova - #Parigi-Nizza #quinta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: -25 al traguardo scende il vantaggio della fuga - #Parigi-Nizza #quarta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: il gruppo si porta a 3? dai sei fuggitivi - #Parigi-Nizza #quarta… - sportface2016 : #Ciclismo, alla #ParisNice arrivano le prime salite: segui il LIVE della 4^ tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: a 100 km dal traguardo il gruppo riduce a 3’55” il ritardo dai fuggitivi… -