LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si parte, LeDay in quintetto base (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Realizza l’aggiuntivo Bolomboy. 0-2 Gran virata con appoggio al vetro di Hines, che pesca anche il fallo di Bolomboy. Primo possesso Milano. 17:59 Quintetti prossimi a entrare in campo, poi saranno inno dell’Euroleague, la Devotion, e quindi palla a due. Torna dunque in campo Zach LeDay. 17:58 QUINTETTI – CSKA: Hiliard Hackett Bolomboy Voigtmann Kurbanov; Milano: Punter Roll Micov LeDay Hines 17:57 Kyle Hines viene premiato per i suoi trascorsi al CSKA. C’è del pubblico a Mosca, cosa ormai comune in Russia. 17:56 Conclusa la presentazione, tra poco la palla a due! 17:53 Presentazione in arrivo per le due squadre. 17:50 Dieci minuti all’inizio! 17:45 Giornata piena di classici, quella in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Realizza l’aggiuntivo Bolomboy. 0-2 Gran virata con appoggio al vetro di Hines, che pesca anche il fallo di Bolomboy. Primo possesso. 17:59 Quintetti prossimi a entrare in campo, poi saranno inno dell’Euroleague, la Devotion, e quindi palla a due. Torna dunque in campo Zach. 17:58 QUINTETTI –: Hiliard Hackett Bolomboy Voigtmann Kurbanov;: Punter Roll MicovHines 17:57 Kyle Hines viene premiato per i suoi trascorsi al. C’è del pubblico a, cosa ormai comune in Russia. 17:56 Conclusa la presentazione, tra poco la palla a due! 17:53 Presentazione in arrivo per le due squadre. 17:50 Dieci minuti all’inizio! 17:45 Giornata piena di classici, quella in ...

