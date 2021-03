Internet che brucia: l’incendio a OVH, il giorno dopo (Di giovedì 11 marzo 2021) In tanti – penso al titolo che ieri ha fatto Wired – hanno parlato, in maniera metaforica, di un Internet che è andato a fuoco in seguito all’incendio dell’azienda di web hosting OVH, colpita nel suo cuore pulsante, ovvero il data center di Strasburgo. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, centinaia di siti Internet sono andati offline, non soltanto in conseguenza dell’incendio, ma anche perché carenti nei sistemi di backup delle informazioni elaborate. Oggi, invece, possiamo sapere sicuramente qualcosa in più rispetto alle mosse che l’azienda OVH farà nelle prossime ore. LEGGI ANCHE > l’incendio di OVH ci ricorda la vitale importanza del backup periodico Incendio OVH, quali sono le prossime mosse A dettare la linea del recupero dei dati (ovviamente, quei dati che è possibile ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 marzo 2021) In tanti – penso al titolo che ieri ha fatto Wired – hanno parlato, in maniera metaforica, di unche è andato a fuoco in seguito aldell’azienda di web hosting OVH, colpita nel suo cuore pulsante, ovvero il data center di Strasburgo. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, centinaia di sitisono andati offline, non soltanto in conseguenza del, ma anche perché carenti nei sistemi di backup delle informazioni elaborate. Oggi, invece, possiamo sapere sicuramente qualcosa in più rispetto alle mosse che l’azienda OVH farà nelle prossime ore. LEGGI ANCHE >di OVH ci ricorda la vitale importanza del backup periodico Incendio OVH, quali sono le prossime mosse A dettare la linea del recupero dei dati (ovviamente, quei dati che è possibile ...

