Inter, Skriniar: “Juventus non sarà un problema. Se vinciamo lo scudetto mi tatuo…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Milan Skriniar crede nello scudetto della sua Inter e non fa nulla per nasconderlo. Interessante Intervista rilasciata dal difensore nerazzurro ai microfoni di Tuttosport nella quale ha confessato alcuni momenti vissuti non troppo esaltanti ma, allo stesso tempo, ha raccontato l'attuale situazione positiva del gruppo di Antonio Conte.Parla Skriniarcaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="583" Skriniar Getty Images/caption"Questa non è più la Pazza Inter, ma l’Inter di Conte: lui ha cambiato un po’ di cose, ha fatto sì che avessimo più equilibrio in campo, che tutti pensassero a difendere e fossero applicati nella costruzione dal basso. E poi utilizziamo ogni partita per imparare in vista di quella successiva", ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Milancrede nellodella suae non fa nulla per nasconderlo.essantevista rilasciata dal difensore nerazzurro ai microfoni di Tuttosport nella quale ha confessato alcuni momenti vissuti non troppo esaltanti ma, allo stesso tempo, ha raccontato l'attuale situazione positiva del gruppo di Antonio Conte.Parlacaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="583"Getty Images/caption"Questa non è più la Pazza, ma l’di Conte: lui ha cambiato un po’ di cose, ha fatto sì che avessimo più equilibrio in campo, che tutti pensassero a difendere e fossero applicati nella costruzione dal basso. E poi utilizziamo ogni partita per imparare in vista di quella successiva", ha ...

Advertising

Inter : ?? | FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 94' - TRE PUNTI PESANTISSIMI!!! GRANDI RAGAZZI!!! ?????? #InterAtalanta 1?-0?… - FcInterNewsit : Skriniar: 'Non è più la Pazza Inter, ora è l'Inter di Conte. Non piace il gioco? A noi interessa vincere. Mai volut… - Inter : ???? | MMMMMMIIIILAAAAANNNNN!!! 53' - Mischia in area atalantina: risolve #Skriniar col destro!!!! Siamo avanti!!! ??… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “In estate c’è stato l’interessamento del Tottenham..” “Non ero contentissimo perché non giocavo però volevo comunque re… - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: #Skriniar: 'Questa non è più la pazza Inter, ma l'Inter di #Conte. Lui ha cambiato un po' di cose, ha fatto si che avessimo p… -