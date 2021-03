In fiamme un ettaro e mezzo di vegetazione | i Vigili del fuoco domano l' incendio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fiamme ettaro

CesenaToday

Un impegnativo intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14, nelle campagne di Sogliano sul Rubicone. Il rogo ha coinvolto une mezzo di vegetazione, in particolare pini marittimi. E' successo in via Pietra dell'Uso, sul posto si sono precipitate diverse squadre da Cesena e Novafeltria insieme ai Carabinieri forestali.... la quantità giornaliere di residui non essere superiore a tre metri steri perdei materiali ...fino a quando le condizioni di umidità del terreno non impediscono il diffondersi delle".Ancora fiamme nella Patagonia argentina. DA giorni nuovi incendi devastano le foreste delle province di Chubut e Río Negro ...Un incendio si è verificato intorno alle 18 in località Pellame, a Fabrizia. Ad andare in fiamme sono stati circa 3 ettari di terreno, situato nelle immediate vicinanze di una vecchia segheria, utiliz ...