In Brasile 2.286 morti in un giorno. Pdt chiede l'incapacità mentale per Bolsonaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Con il nuovo record giornaliero di 2.286 decessi registrati ieri, che segue a quello di martedì con 1.972, oltre 270mila morti e 11,2 milioni di contagiati, il Brasile sta vivendo la situazione più difficile da inizio pandemia, secondo nel continente solamente agli Stati Uniti in termini di morti e contagi (terzo al mondo per numero di morti, dopo USA e India). Il nuovo picco è dovuto alla variante brasiliana. Inoltre, il timore è che si stia andando di fronte a un peggioramento. Attualmente 25 dei 27 capoluoghi del paesi hanno le terapie intensive al collasso, con percentuali di occupazione che superano l?80% secondo quanto riportato dalla secondo la Fondazione Oswaldo Cruz. In tre stati del sud del Paese, Río Grande del Sur, Santa Catarina e Paranà, sono occupati oltre il 90% dei posti. Nel frattempo, il partito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Con il nuovo record giornaliero di 2.286 decessi registrati ieri, che segue a quello di martedì con 1.972, oltre 270milae 11,2 milioni di contagiati, ilsta vivendo la situazione più difficile da inizio pandemia, secondo nel continente solamente agli Stati Uniti in termini die contagi (terzo al mondo per numero di, dopo USA e India). Il nuovo picco è dovuto alla variante brasiliana. Inoltre, il timore è che si stia andando di fronte a un peggioramento. Attualmente 25 dei 27 capoluoghi del paesi hanno le terapie intensive al collasso, con percentuali di occupazione che superano l?80% secondo quanto riportato dalla secondo la Fondazione Oswaldo Cruz. In tre stati del sud del Paese, Río Grande del Sur, Santa Catarina e Paranà, sono occupati oltre il 90% dei posti. Nel frattempo, il partito ...

