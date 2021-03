Giorgia Meloni attacca: “Si va verso un nuovo lockdown” (Di giovedì 11 marzo 2021) Giorgia Meloni è intervenuta durante la trasmissione televisiva ‘Porta a porta’ esprimendo il suo pensiero riguardo alle nuove restrizioni: “Mi pare si sta andando verso un lockdown nazionale, anche se lo chiamano diversamente, ma quello è. Altre volte l’abbiamo sentito che si trattava dell’ultimo sacrificio”, ma “anche le misure che sono state prorogate con dpcm sono in continuità con quelle del governo precedente”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021)è intervenuta durante la trasmissione televisiva ‘Porta a porta’ esprimendo il suo pensiero riguardo alle nuove restrizioni: “Mi pare si sta andandounnazionale, anche se lo chiamano diversamente, ma quello è. Altre volte l’abbiamo sentito che si trattava dell’ultimo sacrificio”, ma “anche le misure che sono state prorogate con dpcm sono in continuità con quelle del governo precedente”. SportFace.

Advertising

EmiSilver1 : RT @GiorgiaMeloni: Manteniamo l’impegno assunto nel 2018 di non andare al governo con Sinistra e M5S, perché con compagni di viaggio tanto… - Enzofratel : RT @Italiantifa: Giorgia Meloni: 'Disprezzavo il comunismo ancor prima di sapere cosa fosse.' Noi, cara Giorgia, odiamo il fascismo perché… - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Manteniamo l’impegno assunto nel 2018 di non andare al governo con Sinistra e M5S, perché con compagni di viaggio tanto… - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Secondo l'ultimo #sondaggioEmg per #Agorà, Fdi di Giorgia #Meloni ha sorpassato il Pd: le ultime cifre - spinassunta : RT @Libero_official: Secondo l'ultimo #sondaggioEmg per #Agorà, Fdi di Giorgia #Meloni ha sorpassato il Pd: le ultime cifre -