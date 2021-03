GF Vip 5, Carlotta Dell’Isola risponde ad Alfonso Signorini: “Non sono un robot” (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la fine del Gf vip 5 il conduttore Alfonso Signorini ha tratto un bilancio a mezzo stampa rivelando di essere rimasto deluso da Carlotta Dell’Isola, perché si è rivelata debole come inquilina vip nel gioco della Casa rispetto alle aspettative nutrite su di lei, e la diretta interessata ribatte a tono. L’ex gieffina, infatti, risponde all’affondo del conduttore in un post condiviso con i follower a mezzo social, dove ammette non velatamente di essersi trattenuta nel gioco dei vip, in diverse situazioni, non venendo fuori in tutta la sua verità, per poi chiarire di averlo fatto per educazione e soprattutto per non avere il sopravvento sugli inquilini vip al reality prima di lei. Dichiarazioni forti, che sono una chiara reazione dell’ex gieffina vip a quanto riportato dal ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la fine del Gf vip 5 il conduttoreha tratto un bilancio a mezzo stampa rivelando di essere rimasto deluso da, perché si è rivelata debole come inquilina vip nel gioco della Casa rispetto alle aspettative nutrite su di lei, e la diretta interessata ribatte a tono. L’ex gieffina, infatti,all’affondo del conduttore in un post condiviso con i follower a mezzo social, dove ammette non velatamente di essersi trattenuta nel gioco dei vip, in diverse situazioni, non venendo fuori in tutta la sua verità, per poi chiarire di averlo fatto per educazione e soprattutto per non avere il sopravvento sugli inquilini vip al reality prima di lei. Dichiarazioni forti, cheuna chiara reazione dell’ex gieffina vip a quanto riportato dal ...

