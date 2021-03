Fernandes | «Guidolin un vero maestro | United e Milan per certi aspetti sono uguali»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il centrocampista del ManchesterBrunoha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro il. Ecco le sue parole Il centrocampista del ManchesterBrunoha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro ilrilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole SERIE A – «Ero giovanissimo, dovevo completare la crescita fisica, passavo da un paese all’altro. In Italia non miaffermato completamente perché la figura del trequartista nel vostro calcio non ha vita facile. La storia di Dybala mi pare illuminante. Tutti si aspettano qualcosa di speciale da lui, ma si è sempre severi nei suoi confronti. Udine è stata, anche per gli anni trascorsi in Friuli, la tappa più importante, ma il cambio ...