Fabrizio Corona deve tornare in carcere, si ferisce alle braccia e posta la storia sui social (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Avete creato un mostro e questo è solo l'inizio”. Così Fabrizio Corona, su Instagram, ha mostrato il suo volto insanguinato e le ferite che si è procurato al braccio stamattina, dopo la notizia che dovrà tornare in carcere, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. “Questo è solo l'inizio, dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”, ha proseguito l'ex fotografo dei vip, che tre giorni fa aveva chiesto, tramite una comunicazione scritta, davanti ai giudici milanesi, di rimanere ai domiciliari, per continuare a curare la sua patologia psichiatrica e la sua tossicodipendenza. Appresa la notizia del responso negativo della Corte, stamattina, ha compiuto il gesto di autolesionismo, mostrandolo sui social e dove fa vedere ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Avete creato un mostro e questo è solo l'inizio”. Così, su Instagram, ha mostrato il suo volto insanguinato e le ferite che si è procurato al braccio stamattina, dopo la notizia che dovràin, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. “Questo è solo l'inizio, dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”, ha proseguito l'ex fotografo dei vip, che tre giorni fa aveva chiesto, tramite una comunicazione scritta, davanti ai giudici milanesi, di rimanere ai domiciliari, per continuare a curare la sua patologia psichiatrica e la sua tossicodipendenza. Appresa la notizia del responso negativo della Corte, stamattina, ha compiuto il gesto di autolesionismo, mostrandolo suie dove fa vedere ...

