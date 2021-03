Editoria | Mollicone FdI | ‘Moles chieda subito interventi straordinari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "L'è allo stremo, e va sostenuta cone fondi. L'appello multipartisan della commissione VII, già segnale importante, è ora un chiaro indirizzo del Parlamento grazie all'approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma che reca l'impegno da parte del Governo di inserire già nel Dl Sostegno un credito di imposta per la distribuzione per garantire un sostegno alla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa e per l'introduzione di un'agevolazione Iva al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, previsto dal ‘Dl Rilancio', in relazione al numero di copie consegnate spedite”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione ...