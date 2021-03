Da Aifa stop a un lotto del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA - A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID - 19, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA - A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti COVID - 19, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - Open_gol : ??L'Aifa ha deciso di vietare l'utilizzo del lotto ABV2856 di AstraZeneca - fisco24_info : Vaccino Covid AstraZeneca, cosa succede in Italia: L'Aifa ha vietato in via precauzionale un lotto che avrebbe caus… - ribelle51 : Astrazeneca, Danimarca sospende l'utilizzo: «Gravi casi di coaguli nel sangue». Dall'Aifa stop ad altro lotto in It… - IbraStyle83 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello… -