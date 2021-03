Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid e diverse regioni hanno già superato le soglie d'allerta. I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.859 (+32), gli altri 23.247 (+365). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.673, su 372.217 tamponi (ieri 22.409 su 361.040). La percentuale di positivi sale al 6,89% (era 6,2). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.149.017 e i decessi 101.184 (+373) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri repartie diversehanno già superato le soglie d'allerta. I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.859 (+32), gli altri 23.247 (+365). In Italia i casi registratiultime 24 ore sono 25.673, su 372.217 tamponi (ieri 22.409 su 361.040). La percentuale di positivi sale al 6,89% (era 6,2). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.149.017 e i decessi 101.184 (+373)

